MSB, Breeze-2024 Tatbikatı'nın Bulgaristan'da yapıldığını açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Breeze-2024 Tatbikatı'nın 4-14 Temmuz'da Bulgaristan ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Breeze-2024 Tatbikatına Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM Black Sea) kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Akçay mayın avlama gemisi katıldı.

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 4-14 Temmuz'da Batı Karadeniz'de icra edilen tatbikatın, deniz safhasında, mayın harbi, asimetrik tehditlere karşı mücadele, hava savunma harbi, sürüklenen mayın keşif ve gözetleme, yara savunma eğitimleri, seyir gemicilik eğitimleri ile su üstü atışları yapıldı.

Tatbikat sonrasında, katılımcılar tarafından gerçekleştirilen resmigeçit töreninde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev selamlandı.

Tatbikatın sonunda, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov, Bulgaristan Filotilla Komutanı Tuğamiral Velko Velkov ve MCM Black Sea Görev Birliği Komutanı Dz.Alb. Yusuf Karagülle'nin katılımıyla Breeze-2024 Tatbikatı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı.