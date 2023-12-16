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MSB, Çanakkale şehidi Er Sadullah'ı andı - Son Dakika
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MSB, Çanakkale şehidi Er Sadullah'ı andı

MSB, Çanakkale şehidi Er Sadullah'ı andıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Türkiye Şehitlerini Anıyor programları kapsamında, 1'inci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi şehidi Er İsmail oğlu Sadullah anıldı.

MSB, Çanakkale şehidi Er Sadullah\'ı andı
16.12.2023 - 11:50,
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MSB, Çanakkale şehidi Er Sadullah'ı andı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Türkiye Şehitlerini Anıyor programları kapsamında, 1'inci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi şehidi Er İsmail oğlu Sadullah anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Şehit Er İsmail oğlu Sadullah için anma etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe şehidin torunları ve askeri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehidin hikayesi anlatıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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