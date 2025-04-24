MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve "teslim ol" çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, dün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar başta olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirten Aktürk, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan Aktürk, 1915 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri de rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Terörle mücadele

Tuğgeneral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli birlik ve beraberlik ile Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve 'teslim ol' çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız devam etmektedir."

Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan'da şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a da Allah'tan rahmet diledi.

Hudut Güvenliği

Tuğamiral Aktürk, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiğini, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında hudutların korunduğunun altını çizdi.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, 1905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur." bilgisini verdi.

İkili ilişkiler

Aktürk, dünyanın en etkin ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu üstün operasyonel deneyim, yüksek muharebe yeteneğiyle modern donanımıyla geniş bir coğrafyada küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turunun 28 Nisan'da Selanik'te yapılacağını aktaran Aktürk, "Ayrıca 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, haftalık programı hakkında da bilgi veren Aktürk, "21 Nisan'da Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, 22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir." açıklamasında bulundu.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Gazze'de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam ettiğine işaret ederek, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimi ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum, Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir." şeklinde konuştu.

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, 21 Nisan-9 Mayıs arasında askeri işbirliğini artırmak maksadıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag tatbikatının gerçekleştirildiğini aktardı.

Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"24-30 Nisan tarihleri arasında 14 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de düzenlenen Kurtaran tatbikatının seçkin gözlemci günü 29 Nisan'da Marmaris'te icra edilecektir. Ayrıca, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır. 21-30 Nisan tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait ISKANDAR MUDA ile Bangladeş Deniz Kuvvetleri unsuru SANGRAM tarafından Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in, 19-22 Nisan tarihleri arasında Bağdat'ta gerçekleştirilen IQDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na katılarak Bakanlığa bağlı ASFAT başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayi şirketlerinin stantlarını ziyaret ettiğini hatırlattı.

Söz konusu fuar kapsamında Irak Sanayileşme Kurumu ile "Niyet Beyanı" imzalandığını aktaran Aktürk, MSB bağlısı ASFAT ve YDA ortaklığıyla kurulan AYDA şirketi ile Irak Savunma Sanayi Komitesi arasında "Topçu Mühimmatı Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Transferi" konusunda ortaklık anlaşması imzalandığının bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Mayıs, Haziran ve Temmuz 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." dedi.

(Sürecek)