MSB'den Türk-Yunan ilişkilerine uyarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısı sonrasında Türkiye'nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, "Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Somali'ye ATAK taarruz ve genel maksat helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili olarak, "İki ülke arasında yürürlükteki anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Genelkurmay Başkanı'nın Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği harita ile ilgili soruları da yanıtlayan kaynaklar, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

(Bitti)