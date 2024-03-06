MSB, Dragon 2024 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.