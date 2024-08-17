MSB: Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.