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MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini imha etti - Son Dakika
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefin imha edildiğini açıkladı. Harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak teröristler etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

MSB, Irak\'ın kuzeyindeki terör hedeflerini imha etti
13.01.2024 - 02:19,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" denildi.

'YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI'

Açıklamada ayrıca, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

'UÇAKLAR, TERÖR HEDEFLERİNİ BAŞARILI ŞEKİLDE YERLE BİR EDEREK EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNDÜ'

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir diğer açıklamada ise hava harekatında yer alan uçakların görüntüsüne yer verilirken, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" denildi.

Kaynak: DHA
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