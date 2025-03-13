Msb Kaynakları: Suriye ile Sdg Arasındaki Anlaşmanın Nasıl Uygulanacağına Bakacağız. Terörle Mücadele Kararlılığımız Sürmektedir

Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir" değerlendirmesini yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin yıl dönümü dolayısıyla Kara Harp Okulu'nda bulunan Atatürk ve Harbiyeli Anıtı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, "En büyük Harbiyeli Atatürk'ün" Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü kutladı. Aktürk, "İstiklal Marşımızın kabulünün 104'üncü yılında, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

18 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni yapılacağını bildiren Aktürk, Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de hava gösterisi ve muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından Kocaeli'de gösteri uçuşu yapılacağını söyledi. Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta Bozcaada'da konserler yapılacağını belirtti.

"Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir" ifadelerini kullandı.

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 107 şahıs yakalandı"

Aktürk, son bir hafta içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahsın yakalandığını belirterek, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı bin 16 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir" dedi.

Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aktürk, "Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarından bahseden Aktürk, "Sayın Bakanımız 9 Mart'ta Ürdün'de Dışişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanının yer aldığı Türkiye-Ürdün üç artı üç toplantısı ile Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay ve İstihbarat Başkanlarından oluşan beşli toplantıya katılım sağlamıştır. 11-12 Mart'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ve Savunma Bakanı ile bir araya gelen sayın Bakanımız, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek müteakiben Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulu'ndaki törene katılacaktır" dedi. Aktürk, Güler'in yarın 14 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Bakanlık'ta düzenlenecek törene katılacağını söyledi.

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ABD Hava Kuvvetleri Komutanı'nın resmi davetlisi olarak 10-16 Mart tarihlerinde ABD'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda BOYGA döner kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Tuğamiral Aktürk, Roketsan tarafından üretilen kapsüllü ATMACA güdümlü mermisinin ilk fiili atışının 12 Mart'ta Mersin'de TCG Preveze denizaltından başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB kaynakları: Askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek

MSB kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Ayrıca Suriye'de göreve başlayan askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek."

"Eurofighter teklifi Bakanlığımıza ulaştı, teklif inceleniyor"

MSB kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin, "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı'nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif Bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" bilgisini verdi.

"Avrupa Güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz üzerine düşeni yapmaya hazır"

Avrupa güvenlik mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris ziyaretine ilişkin Bakanlık kaynakları şunları kaydetti:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınacaktır.

Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris'te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir. Toplantıda; güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa Güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

"Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor"

Bakan Güler'in 11-12 Mart'ta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, "Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde yapılacak iş birliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur" ifadelerini kullandı.