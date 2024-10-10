MSB: Lübnan\'dan Tahliye Gemileri Mersin\'e Yola Çıktı

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MSB: İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin'e gelmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemilerimize, iki adet fırkateyn ve iki adet karakol gemisi koruma sağlıyor. Gemilerimizin bu akşam saatlerinde Mersin Limanı'na varması bekleniyor.