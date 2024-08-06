MSB, Suriye\'den Türkiye\'ye geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD- YPG terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.