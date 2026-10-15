MSB, Yunan deniz heyetinin Koramiral Aydın'ı ziyaret ettiğini bildirdi - Son Dakika
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MSB, Yunan deniz heyetinin Koramiral Aydın'ı ziyaret ettiğini bildirdi

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MSB, Yunan deniz heyetinin Koramiral Aydın\'ı ziyaret ettiğini bildirdi
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MSB, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde Yunanistan Deniz Kuvvetleri heyetinin Koramiral Erhan Aydın'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaretin ardından Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında heyetler arası görüşme düzenlendi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Nektarios Gogos başkanlığındaki heyetin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'ı ziyaret ettiğini, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Nektarios Gogos başkanlığındaki heyet, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın'a makam ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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