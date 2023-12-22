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MSF: İsrail saldırıları Gazze'yi moloz yığınına çevirdi - Son Dakika
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MSF: İsrail saldırıları Gazze'yi moloz yığınına çevirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gelişigüzel saldırılarının sonucunda bölgenin kuzeyinin moloz yığınına döndüğünü bildirdi. MSF'nin paylaşımında, saldırıların devam ettiği süre boyunca Nasır Hastanesi'ne her gün ölü ve yaralıların geldiği belirtildi. MSF'nin tıbbi ekip lideri Chris Hook ise hastanenin acil servisinin dolu olduğunu ve doktorların ölü çocukların cesetlerinin üzerinden geçerek diğer çocukları tedavi etmeye çalıştığını ifade etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

MSF: İsrail saldırıları Gazze\'yi moloz yığınına çevirdi
22.12.2023 - 16:43,
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup İngiliz Yahudi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinliler için anma töreni düzenledi.

İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu'nun (Na'amod) çağrısıyla başkentteki Gasholder Park'ta toplanan Yahudi grup, düzenledikleri anma töreninde, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

İngiliz Yahudiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının son bulması ve rehinelerin de serbest bırakılmasını talep etti.

Ellerinde "Her insan bir dünyadır", "İşgale son verin", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan Yahudi topluluk, İngilizce ve İbranice dua etti. Ayrıca, Filistinli çağdaş şair ve yazar Mahmud Derviş'in bir şiiri okundu.

Anma törenine katılanlar, ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden her bir Filistinli için sırayla yere küçük bir taş bıraktı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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