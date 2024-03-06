MSÜ'de en fazla eğitim gören yabancı subay adayları Bosna Hersek'ten

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitede 31 ülkeden subay adaylarına eğitim verdiklerini belirterek en fazla eğitim gören yabancı subay adaylarının Bosna Hersek'ten geldiğini belirtti.
MSÜ'deki yabancı öğrenci sayılarını ve faaliyetlerini AA muhabirine değerlendiren Prof. Dr. Afyoncu, üniversitenin Türkiye'ye subay yetiştirmek üzere kurulduğunu, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden de öğrenci kabul ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 31 ülkeden 1000'in üzerinde öğrencinin MSÜ'de eğitim gördüğünü aktararak şöyle konuştu:
"MSÜ'de en fazla eğitim gören öğrencilerin başında da Boşnaklar geliyor. MSÜ'de Azerbaycan, Somali, Libya, Bosna Hersek, bunlar ilk beşte olan ülkeler. Şu ana kadar biz 131 Boşnak subayımızı mezun ettik, 63 subayımız da şu an eğitime devam ediyorlar. MSÜ, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden ve dünyanın en önemli askeri eğitim kurumlarından biri, askerliğe gönlünü verip kendi vatanı, ülkesi Bosna Hersek'in güvenliği için çalışmak isteyen gençlerimizi biz ilgili anlaşmalar çerçevesinde üniversitemize bekliyoruz."
Afyoncu, Türkiye'nin çevresinde bulunan ülkelerdeki halklarla kültürel birliğinin daha fazla olduğunu belirterek "Hem Müslüman hem Hristiyan ülkeler için geçerli, Müslüman olduğu takdirde iletişim daha kuvvetli olabiliyor ama Hristiyan ülkelerde de aynı kültür var çünkü bu coğrafyada aynı kültürde yaşıyorsunuz, benzer heyecanlar yaşıyorsunuz. Bütün dost ve kardeş ülkelerle Türkiye, çok iyi ilişkilere sahip." değerlendirmesinde bulundu.
"Biz Bosna Hersek'ten gelen her türlü isteği geri çevirmiyoruz"
Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'a ilk geldiği zamanlarda Boşnakların Müslüman olmayan halklardan biri olduğunu kaydeden Erhan Afyoncu, Boşnakların Osmanlı yönetimine onlarca vezir, veziriazam ve birçok devlet görevlisi çıkardığını, devletin en güvendiği topluluklar arasında yer aldığını vurguladı.
Prof. Dr. Afyoncu, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna Hersek'in acı bir süreç geçirdiğini hatırlatarak "O dönemde herkesin kalbi Saraybosna ile birlikte attı, buraya yardımlar gönderildi. Buralara geldiğiniz zaman kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz, Türkiye'deki bir şehirdeki hayatın bir benzerini burada görüyorsunuz." dedi.
MSÜ'nün mevcut kanunlar çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Afyoncu, "Bosna Hersek uzun bir savaştan sonra bir barış anlaşmasıyla kuruldu ve o anlaşma üzerine devletin o yapısı devam ediyor. Türkiye'nin de ikili anlaşmaları var, o yüzden biz Bosna Hersek'ten gelen her türlü isteği geri çevirmiyoruz. Çünkü buraların huzur içinde olması, Türkiye'nin de huzur içinde olmasını gerektiriyor. Dünya, büyük bir çatışma dönemine giderken buralarda huzurun sağlaması son derece önemli, inşallah Balkanlar'da bir daha o kargaşalı dönemleri görmeyiz." diye konuştu.
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansının (AA) Balkanlar'da faaliyet göstermesini son derece güzel bulduğunu dile getirdi.
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