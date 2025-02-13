Mübadele Anma Programı Edremit'te Gerçekleştirildi

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi iş birliğiyle, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923'te imzalanan zorunlu nüfus mübadelesinin 102'nci yılında anma programı düzenlendi.

Mübadelenin 102'nci yılında Edremit'te düzenlenen anma programı, Akçay İskelesi'nde temsili karşılama ile başladı. Soğuk havada deniz yoluyla gelen mübadillerin anısına yapılan canlandırmada, katılımcılara çiçek takdim edildi. Program, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kent Konseyi Başkanı Abdullah Soykan ve katılımcılar tarafından mübadiller anısına denize çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, burada yaptığı konuşmada, mübadelenin insanlık tarihindeki acı bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mübadele, tarihteki önemli kırılma noktalarından biri"

"Öncelikle az önceki mizansen gerçekten soğuk bir havada, soğuk bir denizin üzerinde yolculuk yapmış olan arkadaşlarımız için anlamlıydı. Bugün burada bir araya gelerek bu acı süreci anıyor ve hafızalarımızda tazeliyoruz. 1923 yılında Lozan Antlaşması sürecinde imzalanan ek sözleşmeyle, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Yunan Krallığı arasında zorunlu nüfus mübadelesi kararı alındı. Ancak vatan bildikleri topraklardan ayrılmak zorunda kalan insanlar için bu süreç hiç de kolay olmadı. Aynı şekilde buradan Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan Türkler de büyük zorluklar yaşadı. Bugün burada bir kez daha onların anısını yaşatıyor ve ruhları şad olsun diyoruz."

Anma programının ikinci bölümü, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde "Mübadelenin Tarihsel Bağlamı, Getirilen Kültür Varlıkları ve Bırakılan Miras" başlıklı panelle devam etti.

Başkan Ertaş da panelden önce yaptığı konuşmada, mübadele sürecinin sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de şekillenmesinde büyük bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Ertaş, "Edremit, farklı kültürlerin birleştiği, zengin bir geçmişe sahip bir şehir. Bugün burada toplandığımız bu etkinlik, geçmişle olan bağımızı güçlendirmek ve bu mirası geleceğe taşımak adına önemli bir adım" dedi.

Başkan Ertaş, mübadeleyle Edremit'e gelen muhacirlerin, şehri sadece demografik olarak değil, kültürel ve ekonomik olarak da zenginleştirdiğini belirtti. Ertaş, zeytincilikten, mutfak kültürüne, tarımdan el sanatlarına kadar pek çok alanda bu göçlerin katkısının hala hissedildiğini dile getirdi. Ertaş, Edremit Belediyesi olarak tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Ayrıca, kentteki sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarına değinerek, Kent Konseyi ve Kuvayı Milliye Meclisi gibi kuruluşların katkılarının büyük olduğuna dikkati çekti.

"Kültürel mirasımızı korumalı ve bunu geleceğe aktarmalıyız"

Ertaş, son olarak, "Hep birlikte geçmişimize sahip çıkarak, kültürel mirasımızı korumalı ve bunu geleceğe aktarmalıyız. Bu sadece bizlerin değil, gelecek nesillerin de sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Panelde akademisyenler, tarihçiler ve mübadele derneklerinin temsilcileri, mübadelenin sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerini ele aldı. Konuşmacılar, mübadillerin Edremit ve çevresine kazandırdığı kültürel değerleri ve bu sürecin toplumsal hafızadaki yerini ele aldı.

Panelde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aşkın Koyuncu, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nilüfer Erdem, Edremit Kent Konseyi Kuvayi Milliye Meclisi'nden Bilim Uzmanı Kemal Girgin konuşmacı olarak yer aldı.