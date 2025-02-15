Mudanya'da Cinayet: Zanlı Gözaltında

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Yıldıztepe mevkisinde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kafasına mermi isabet ettiği tespit edilen Mehmet A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet A'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelinin Derviş Ö. olduğunu tespit etti.

Nilüfer ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen Derviş Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Derviş Ö'nün, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada Mehmet A'yı silahla vurduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.