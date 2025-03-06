Mudanya'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Mudanya'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da düzenlediği iftar programında 2,500 kişi oruçlarını açtı. Bozbey, metrobüs projesinin önümüzdeki yıl devreye alınacağını belirtti ve sahil düzenlemelerinin devam ettiğini vurguladı.

06.03.2025 14:44
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya'da düzenlediği iftar programında yaklaşık 2 bin 500 kişi oruçlarını hep birlikte açtı. Metrobüs projesinin geleceki yıl devreye alınacağını belirten Bozbey, "Sahil düzenlemelerimiz devam ediyor. Mudanya'nın farkını ortaya çıkaracağız. Güzel günler çok yakında" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen geleneksel iftar programları Mudanya ile devam etti. Mudanya Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, muhtarlar, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün verdiği mini konser iftar programına renk kattı.

İftar sonrası konuşan Bozbey, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhuna yakışır anlayışla kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Önceliklerinin insan olduğunu belirten Bozbey, şunları dile getirdi:

"Ramazan ayı, maneviyatın yanında birbirimizle paylaşma ayıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda hassasiyetle hareket ediyoruz. Mudanya Belediyesi ile birlikte yapacağımız hizmetlerle hem Mudanyalıların yüzünü güldüreceğiz hem de Mudanya'yı geleceğe taşıyacağız. Daha konforlu, yaşanabilir ve herkesin mutlu olabileceği Mudanya'yı hep beraber inşa edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Hazırladığımız projelerde yakın zamanda faaliyete başlayacağız. Onlardan bir tanesi önümüzdeki sene devreye alacağımız metrobüs projesidir. İlk defa metrobüsle Mudanya'ya gidilecek ve gelinecek. Sahil düzenlemelerimiz devam ediyor. Mudanya'nın farkını ortaya çıkaracağız. Mudanya, nüfusu en fazla artan ilçelerimizden bir tanesidir. Onun için kentsel ihtiyaçların bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi olarak halkımızın hizmetindeyiz. Güzel günler çok yakında."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Geleneksel İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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