Mudanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

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(BURSA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu'nun 98'inci yıl dönümü, Mudanya'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar yarışmalarla renklenirken, Yağlı Direk Yarışması'nda bayrağı Abdullah Kurtaran aldı.

İskele Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamalarına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yanı sıra ilçe protokolü, muhtarlar, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Mudanya sahilinde devam eden kutlamalarda yarışmalar öncesinde protokol üyeleri, deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

200 metrelik yüzme yarışında Mustafa Kesici birinci olurken, Fırat Başarır ikinci, Çağla Özeren ise üçüncülüğü elde etti. Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması'nı ise Abdullah Kurtaran kazandı.

Kutlamalar kapsamında saat 14.00'te BUDO İskelesi'nden vatandaşlar için ücretsiz tekne turu düzenlendi.