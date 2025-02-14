Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan trafik denetiminde 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar denetimi gerçekleştirdi.
Polis, hız sınırını aşan 17 sürücüye toplam 100 bin lira ceza uyguladı. Denetimlerde, sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.a
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Trafik Denetimi: 17 Sürücüye 100 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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