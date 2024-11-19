Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kan bağışı yapıldı.
Türk Kızılay Bolu- Düzce Kan Merkezi ve Mudurnu Belediyesince düzenlenen kampanya kapsamında Atatürk Meydanı'na kan bağış noktası kuruldu.
Bağış için gelen vatandaşların form doldurduktan sonra tansiyonları ölçüldü, görevliler, kan alım işleminin ardından vatandaşlara ikramda bulundu, anahtarlık hediye etti.
Kan bağışı işlemleri gün boyu devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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