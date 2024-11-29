Mudurnu'da Öğretmenler İçin Yemin Töreni - Son Dakika
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Mudurnu'da Öğretmenler İçin Yemin Töreni

Bolu Mudurnu'da adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

29.11.2024 12:16
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen törene, Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, Mudurnu Belediye Başkanvekili Tayyip Ünsal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende adaylık sürecini tamamlayan Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Büşranur Aldı, Dumlupınar İlkokulu öğretmeni Bildane Aras ve Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Sibel Bal yemin etti.

-Orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak emval nakliyatının önlenmesine yönelik kurulan "Mobil Koruma Kontrol" noktalarında denetimler sürüyor.

Orman yolu, köy yolları ve ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetimlerde, orman ürünleri yüklü kamyonların damga ve taşıma belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: AA

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