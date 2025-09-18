Mudurnu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Mudurnu'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

18.09.2025 13:31
Mudurnu ilçesinde midibüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yolcu midibüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki 14 ACP 461 plakalı otomobil ile 14 ABF 587 plakalı kamyon ve Mudurnu-Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapan Erol G. idaresindeki 14 AAT 285 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada otomobil ve midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kara yolunda ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

14:34
