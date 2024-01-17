Mudurnu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Okudukları Eserleri Paylaştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Okudum, Hissettim, Paylaşıyorum!" projesi kapsamında çeşitli eserleri okuyan imam hatip lisesi öğrencileri, edindikleri bilgi ve tecrübeleri sunumlarıyla paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen projenin ikinci etabı, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Okul salonunda düzenlenen programa, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Dursun, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Proje kapsamında "Pi'nin Yaşamı, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Anneler ve Kudüsler, Şeker Portakalı, Çölde Kanat Sesleri, Bir Bilim Adamının Romanı, Alice Harikalar Diyarında, Taaşşuk-u Talat ve Fitnat, Fatih Harbiye ve Ruh Adam" kitaplarını okuyan öğrenciler, edindikleri bilgi ve tecrübeleri sunumlarıyla anlattı.

Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.