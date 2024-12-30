Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı Türkiye Rekoru Kırdı

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(MUĞLA)- Antalya'da düzenlenen Ases Salon Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı bin 763 puanla Türkiye rekoru kırdı, kız takımı Türkiye şampiyonu oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "pırlantalar" diyerek genç sporcuları kutladı.

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Ases Salon turnuvasına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları turnuvada, büyük başarı elde etti. Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası'na 53 bölgeden, 143 kulüp, bin 230 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi şampiyonaya 15 sporcuyla katıldı. Turnuvada 09-14 Yaş Minikler Salon Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir sporcuları U-13 kategorisinde Büşra Madan, Defne Demir ev Zümra Dila Oral'dan oluşan kız takımı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel kategoride de Büyükşehir sporcuları Defne Demir Türkiye İkincisi, Büşra Madan'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Ases Salon Türkiye Şampiyonası'nda 15 yaş altında Tanem Topuz, Eflal Duru ve Yaren Sare'den oluşan Büyükşehir belediyesi okçuluk takımı bin 763 puanla Türkiye rekora kırdı. Aynı turnuvada Büyükşehir okçusu Efla Duru Kaya Türkiye ikincisi oldu.

"Okçularımızla gurur duyuyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediye'mizi ve Muğla'mızı gururlandıran okçularımız 15 yaş altında Türkiye rekoru kırdı. U-13 okçuluk takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır. Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde büyük başarılara imza atan okçularımız da sporun bu güzelliklerini bizlere en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyor. Hepsi birer pırlanta olan sporcularımız sporla hayatı değişen insanlara da güzel bir örnek oluyor. Antrenörümüz Ejder Sözen'in büyük emekleri ile bu pırlantalar ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğla'mızı gururlandırmaya devam ediyorlar. Başta Ejder Sözen olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor, bizlere yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür ediyorum" diye konuştu.