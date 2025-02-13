Muğla'da 98 Otel Kapatıldı - Son Dakika
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Muğla'da 98 Otel Kapatıldı

Muğla'da 508 otel denetlendi, 98'i kapatıldı, 154'ünün kapatma işlemleri sürüyor.

13.02.2025 13:47
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 508 otel ve tesisin yerinde incelendiğini, 98'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığını, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda konuşan Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Muğla'da bulunan tesislerde Valilik koordinesinde il ve ilçelerde kurdukları komisyonlarla denetim gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi." dedi.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm tesislerin de denetlendiğini ifade eden Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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