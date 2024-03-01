Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Afet Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğince, Bodrum Belediyesinin destekleriyle Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde afet parkı yapılan alanın açılışı yapıldı.
Alana konulan konteynerler içinde haberleşme odası, medikal, toplantı salonu, lojistik malzemelerin bulunduğu kısım ve kırıcı delici gibi aletlerin bulunduğu bölümler oluşturuldu. Alanda ayrıca enkazda arama kurtarma çalışmalarının yapılabileceği bir bölüm de yer alıyor.
Dernek Başkanı Cenk Ayata, açılışta, 2013'de kurulan derneğin 10 Eylül'de AFAD hafif arama kurtarma akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak ilçenin ilk akredite arama kurtarma derneği olduğunu söyledi.
Afet bilinç ve farkındalığının artırılması için parkın önemli bir rol üstleneceğine belirten Ayata, "Burası yalnızca bir yerel dernek merkezi değil afet farkındalığı için bir merkez olacak. Çocuklarımızla, gençlerimizle gerçekleştireceğimiz etkinliklerle burası ayrı bir anlam kazanacak. Şu anda içinde bulunduğumuz park, bölgemizin tek, ülkemizin ikinci afet parkı. Parkın açılışı için bize destek verenlere teşekkür ederiz." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Afet Parkı'nın açılışı yapıldı.
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