Muğla'da Bayram Öncesi İbadethaneler Temizlendi - Son Dakika
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Muğla'da Bayram Öncesi İbadethaneler Temizlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 23 ibadethanede bakım-onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. Camilerin iç temizliği, tesisat onarımları ve boya badana çalışmaları yapıldı.

27.03.2025 15:50  Güncelleme: 16:51
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentteki 23 ibadethanede bakım-onarım, boya ve temizlik çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha hijyenik ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camilerin içini özel makinelerle yıkayıp; kapı, pencere, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberi detaylı olarak temizledi.

Ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra camilerin elektrik ve su tesisatı onarımlarını da gerçekleştirdi. Ekipler, gelen talepler üzerine bazı camilerde boya badana çalışması da yaptı. İl genelinde 22 cami, bir mescit olmak üzere toplam 23 ibadethanede çalışma gerçekleştirildi.

Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından camilerimizin bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bayram öncesi mezarlıklarımızın da bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Camilerimizde ve mezarlıklarımızda yapılan temizliklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim" dedi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tanju Tavas, "Büyükşehir Belediyesi olarak gelen talep doğrultusunda camilerimizde elektrik ve su tesisatı başta olmak üzere temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları dile getirdi:

"Muğlamızın tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak okulların, ibadethanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Muğlamızın her köşesine hizmet götürmeye çalışıyor, Görev alanımız ayrımı yapmaksızın sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz demeden hareket ediyoruz. Daha önce Ramazan desteğimizi yüzde 70 artırmıştık. Şimdi ise Ramazan Bayramı öncesi il genelinde camilerimizin bakım, onarım ve temizliği başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşıladık. Vatandaşlarımız bayramda bakımı yapılmış hijyenik ibadethanelerde ibadetlerini yapabilecekler. Ayrıca bayram ziyareti için mezarlıklarımızın da bakım ve temizliğini de tamamladık. Muğla'mızı her alanda bayrama hazırlıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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