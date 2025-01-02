Muğla\'da faili meçhul cinayette sır perdesi kaldırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde 11 Kasım 2023'te boş bir arazide elleri bağlı bir şekilde başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunan Halil Çevik'in (54) katil zanlısının yakalanması için Ankara'da özel ekip kuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ekip, Muğla'ya giderek mevcut deliller ışığında çalışmalarına başladı. Olay yerini defalarca inceleyen ve tanıklarla görüşen özel ekip, çalışmalarının sonucunda cinayet zanlısı olduğundan şüphelendiği M.Y.D'yi (17) takibe aldı.
Gözaltına alınan genç, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çobanlık yapan M.Y.D, maktulle arazisinde hayvan otlattığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada Çevik'in kendisini defalarca darbettiğini bunun üzerine cinayeti planlayarak işlediğini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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