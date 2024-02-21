Muğla'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastik yüklü kamyonun ormanlık alana devrilmesi sonucu sürücü Ayhan Yılmaz hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

21.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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