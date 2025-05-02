Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Veysel K. idaresindeki 17 AEH 334 plakalı hurda yüklü kamyon, Antalya- Fethiye kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda, Ali M. yönetimindeki 15 PY 171 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından kamyon Eşen Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü Veysel K, itfaiye ekibince sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralı, sedyeyle, kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı.
Yaralı sürücüler, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?