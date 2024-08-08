Muğla'da Orman Yangını

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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI (3)

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Yangına 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Kemerköy Termik Santrale bağlı 7 itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ediyor.

'MSB'DEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 5 HELİKOPTERLE DESTEK'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Milas yakınlarında Sekköy bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu.