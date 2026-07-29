Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Muğla\'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer'deki orman yangınında 23 hava, 93 arazöz ve 835 personel ile müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi için tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınla mücadelede 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve 835 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşın yanı sıra 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Acil Durum, Seydikemer, Güncel, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:34:05. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.