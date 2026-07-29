Muğla\'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi için tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınla mücadelede 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve 835 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşın yanı sıra 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.