Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, orman personeli, sivil toplum kuruluşları Muğla Büyükşehir Belediyesi ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi ile 6 uçak, 15 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 100'den fazla arazöz, 30 iş makinesi ile müdahale sürüyor. Alevlere müdahalede 24 saat geride kalırken, sarp arazide devam eden söndürme çalışmalarında ekipler güçlük yaşıyor.
Haber - Kamera: Fırat AKAY/ MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Orman Yangınına Geniş Müdahale - Son Dakika
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