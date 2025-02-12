Muğla'da Sismik Risk Değerlendirme Toplantısı

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın ev sahipliğinde, Ege Denizi Santorini Adası ve civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirme Bölgesel Koordinasyon toplantıları düzenlendi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Santorini Adası ve civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirme Bölgesel Koordinasyon Toplantıları devam ediyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın ev sahipliğinde, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara, AFAD yetkililerinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile alanında uzman akademisyenler katılıyor. Bölgedeki sismik aktivitenin değerlendirildiği toplantıda; mevcut sismik hareketlilik, olası etkiler, alınan önlemler ve ekipler ve kurumlar arasındaki koordinasyon başlıkları değerlendiriliyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadesi kullanıldı.