Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.S'nin Karabağlar Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı belirlendi.
Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 25 kök kenevir, bin 357 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?