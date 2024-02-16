Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Şubat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 87 sentetik hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, bin 220 dolar, 95 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 168 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.