Muğla Fethiye'de 17 yıl 3 ay 27 gün hapis cezalı firari kovalamacayla yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan G.K'nin Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan G.K, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.