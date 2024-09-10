Datça'da 4. Altın Badem Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Datça'da 4. Altın Badem Ödülleri Sahiplerini Buldu

Datça\'da 4. Altın Badem Ödülleri Sahiplerini Buldu

Datça Altın Badem Festivalleri kapsamında düzenlenen törende, başarılı tiyatro oyuncuları, dizi ve dublaj sanatçıları, yönetmenler ve yazarlara ödüller verildi. Ünlü yönetmen Ümit Efekan'a Yaşam Boyu Onur Ödülü, modacı Cemil İpekçi ise Datça'nın en genç moda tasarımcısı Alara Taş'ın elinden ödülünü aldı. Tören, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için saygı duruşuyla sona erdi.

10.09.2024 15:47
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Muğla'nın Datça ilçesinde 4. Altın Badem ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Datça Altın Badem Festivalleri kapsamında ilçedeki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, mesleklerinde başarı elde etmiş tiyatro oyuncuları, dizi ve dublaj sanatçıları, yönetmenler ve yazarlar yer aldı.

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Ümit Efekan'a Yaşam Boyu Onur Ödülü alırken, modacı Cemil İpekçi ise ödülünü Datça'nın en genç moda tasarımcısı Alara Taş'ın elinden aldı.

Törende ödül alan İntizar ve Çiğdem Tunç'da şarkılarıyla eşlik etti.

Törende Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için saygı duruşunda da bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Datça'da 4. Altın Badem Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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