Muğla\'nın Menteşe İlçesinde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.