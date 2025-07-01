Muğla'nın turistik ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Muğla'nın turistik ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2025 15:24
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Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bodrum ilçesindeki kutlamalar, Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, konuşma yaptı.

Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Milta Bodrum Marina tarafından düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik Botu, Deniz Polisi Botu ve STS Bodrum Okul Gemisi eşliğinde, deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bırakıldı.

Kıyı Emniyeti Botu ve Bodrum Yolcu Limanı'na ait römorkörlerin su püskürtme ve su sporları gösterileri yapıldı. Bazı sporcular da parasailingle (deniz paraşütü) Türk bayrağı açarak gösteri sundu.

Kutlamalar, Kumbahçe Limanı'ndaki Bodrum Filosu'nun denizden geçişi ve bayrak açımı yelken, rüzgar sörfü ve su sporları gösterileri, halk oyunları, yüzme yarışları, denizden tabak çıkartma, halat çekme, yağlı direk yarışması gibi etkinliklerle sona erecek.

Kutlamalara, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş'ın da arasında olduğu ilçe protokolü de katıldı.

Fethiye

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende, denizcilik sektörü temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, Fethiye Limanı'ndan tekneyle denize açılarak şehitler anısına körfeze çelenk bıraktı.

Etkinliğe, Fethiye Kaymakam Vekili Mesut Yakuta'nın yanı sıra protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Marmaris

Marmaris ilçesindeki törenler de Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat, konuşma yaptı. Protokol üyeleri, şehitler için denize çiçek bıraktı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının TCSG-310 botu, Marmaris Yat Liman'ında halkın ziyaretine açıldı. İlçede akşam da tekne ve halat çekme ile yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapılacak.

Kutlamalara, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve Şube Meclis Başkanı Ozan Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Datça

Datça'daki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan, yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk gemi adamlarına selam gönderdi.

Törenin ikinci bölümü, Datça Hudut Kapısı İskelesinde gerçekleştirildi.

Burada deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Katılımcılar, denizcilerin hatırası için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'nın turistik ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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