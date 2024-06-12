Muğla ve ilçelerinde yeni sağlık yatırımları için çalışmalar başlatıldı

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Muğla ve ilçelerinde yeni sağlık yatırımlarının başlatılması için çalışma yürütülüyor.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Menteşe Devlet Hastanesi'nin boş bulunan alanlarına ve yıkılması planlanan binanın yerine kısa süre içerisinde 150 yataklı Acil Durum Hastanesi yapılacağı bildirildi.

200 yataklı yeni Menteşe Devlet Hastanesi'nin de yatırım programına alınmasının planlandığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Eğitim Araştırma Hastanesin yatak kapasitesi bin 700'e çıkarılacak. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Şehir Hastanesi konsepti haline getiriliyor. Ek binanın mevcut hastanenin yanına yapılması planlandı.Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan otopark sorunu çözülüyor. Çalışmalar son aşamaya geldi ve kısa sürede otopark kullanıma açılacak. 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde ekip ekipman gibi eksiklikler giderilecek. Marmaris Devlet Hastanesi'nin geçici kabul işlemleri tamamlandı. MR ve Tomografi cihazlarının yerleştirilmesine ilişkin düzenleme işlemleri devam etmekte. Bu işlemlerin ardından hizmete açılışı yapılacak."

Açıklamada, 2024 yatırım programına alınan Fethiye Devlet Hastanesi'nin yer tespitinin yapıldığı ifade edilerek, Hastane alanının Sağlık Bakanlığına tahsis işlemlerinin devam ettiği ve tahsis sonrası ihale aşamasına geçileceği bildirildi.