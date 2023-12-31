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Muğla ve turistik ilçelerinde yılbaşı ışıklandırmaları ilgi görüyor - Son Dakika
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Muğla ve turistik ilçelerinde yılbaşı ışıklandırmaları ilgi görüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 öncesi ilçelerin meydanlarını yılbaşı temalı süslemeleriyle ışıklandırarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı, İnsan Hakları Parkı ve Arasta bölgesi yılbaşı süsleriyle donatılarak yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı. Vatandaşlar, renkli süsler eşliğinde fotoğraf çektirirken, çocuklar da oyunlar oynuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılbaşı gecesi olumsuzluklara karşı görevlerinin başında olacak.

Muğla ve turistik ilçelerinde yılbaşı ışıklandırmaları ilgi görüyor
31.12.2023 - 20:51,
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Muğla ve turistik ilçelerinde, yılbaşı ışıklandırmaları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 öncesi ilçelerin meydanlarını yılbaşı temalı süslemeleriyle ışıklandırdı.

Menteşe ilçesinde Kent Meydanı, İnsan Hakları Parkı ve Arasta bölgesi yılbaşı süsleri ile donatarak yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yılbaşı nedeniyle yapılan süslemelerin vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandığını söyledi.

Gümüş, Kent Meydanındaki 9 metrelik dev yılbaşı ağacı başta olmak üzere, ışıklı ve farklı dekorlara sahip yılbaşı süslerin halkın beğenisi kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımız kentimize güzellik katan rengarenk süslerimiz eşliğinde fotoğraf çektiriyor, çocuklarımız oyunlar oynuyorlar. Ayrıca yılbaşı gecesinde kentimizde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz de görevlerinin başında olacak." dedi.

Gümüş, çağrı merkezinin de bu süreçte 24 saat hizmet vermeye devam edeceğini, amaçlarının yeni yılı umutla, coşkuyla karşılamak olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan süslemelere de vatandaşlar ilgi göstererek yeni yıl öncesi fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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