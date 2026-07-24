Muhammed Emir Milli Takımda

ANTALYA (AA) – Türkiye Judo Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan 10 yaşındaki Kumlucalı Muhammed Emir Büyükkuşçular, Judo Milli Takımı'na seçildi.

Tokat'ta 23-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 674 erkek ve 623 kız olmak üzere yaklaşık bin 300 sporcu katıldı.

Üç gün sürecek organizasyonun ilk gününde mücadele eden Kumluca Demirspor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Büyükkuşçular, 24 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçeden farklı branşlarda başarılı sporcular yetişmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bu yıl boks, judo ve güreş branşlarında milli takıma sporcu kazandırdıklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Küçük Muhammed Emir'in bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Geleceğin judocuları, minik yaşta edindikleri tecrübelerle Türk judosunun geleceğine önemli katkılar sunacaktır. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular ise Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçilen oğlu Muhammed Emir'in başarısından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Muhammed Emir Büyükkuşçular'ın gelecek ay Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Büyükkuşçular, oğlunun uluslararası organizasyonda da başarılı bir performans sergilemesini beklediklerini söyledi.