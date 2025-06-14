Mühendislerden Hak İyileştirmesi Talebi

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası üyeleri, kamuda çalışan mühendis ve teknik personelin özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Ülkenin farklı illerinden Ankara'ya gelen sendika üyeleri, Anıtpark'ta toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, kamu mühendisleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının yoksulluğa mahkum edildiğini öne sürdü.

Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik geleceğini inşa ettiklerini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Köprüler kuruyor, şehirler tasarlıyor, enerji üretiyoruz. Ama haklarımıza geçit verilmiyor. Düşük maaşlarla, güvencesiz koşullarla çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Taleplerimiz net. Meslek kanunu istiyoruz. Çalışma koşullarımızın güvence altına alınmasını, adil ve hakkaniyetli bir maaş istiyoruz."

Özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sloganlar atan sendika üyeleri, basın açıklamasından sonra alandan ayrıldı.