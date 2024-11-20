Muhtar, Ters Yönlü Köy Girişini Eleştirdi - Son Dakika
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Muhtar, Ters Yönlü Köy Girişini Eleştirdi

Muhtar, Ters Yönlü Köy Girişini Eleştirdi

Obruk köyü muhtarı, köy girişinin ters yönde olmasını ve asfalt eksikliğini yetkililere duyurdu.

20.11.2024 17:31
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Köyün girişinin ters yönde olmasını eleştiren muhtar isyan etti

Muhtar Zafer Köksal: "Köye gelenler köy girişini soruyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü muhtarı, köy girişinin karayolu üzerinde ter yönde olmasını eleştirerek yetkililere seslendi.

Obruk köyü muhtarı Zafer Köksal, köylerine gelmek isteyenlerin köy yolunu bulamadıkları için telefon ederek köy girişini sorduklarını söyledi. Kırşehir'e 42 kilometre uzaklıktaki Obruk köyünde yaşayanlar Ankara- Kayseri karayolunu takip ederek köye ters yönden giriyor. Yetkililere seslenen muhtar Köksal, "Mahalli İdareler Seçimlerinden bu yana mücadele veriyorum. Köye gelmek isteyenler D.260 karayolunu kullanarak köye gelmeye çalışsalar da köy girişine yapılmayan kavşak nedeniyle 200 metreden fazla ters yönü kullanıyorlar" dedi.

Köy yolu üzerinde insanların hayat güvencesinin olmadığını aktaran Köksal, "Ters yön kullanımından kaynaklı bir tanede ölümlü trafik kazası oldu. Kırşehir'de yetkili kurumların hepsine gittim. 6 Aydır haftada en az 2-3 kez gitmeme rağmen hiçbir çözüm yolu yok" diye konuştu.

İnsanların telefonla köy girişini sorduğunu ifade eden muhtar Köksal, ödenek çıkmasına rağmen köy iç yolunun asfaltın atılmadığını belirterek; "Bir kilometrelik köyümüzün iç yolu var. 45 Yıldır asfalt atılmamış. Yaz sezonundan bu yana bekletiliyorum, ödenekte çıktı ama köyümüzün iç yolunun asfaltı atılmadı. Köyüm var, köyümün kavşağı yok. Köye gelenler telefon açarak köy yolunu soruyor. Köy girişini kaçıranlar 6 kilometre gittikten sonra geri gelmek zorunda kalıyorlar. Köylünün desteğiyle ufak işleri yapıyoruz fakat sonrasına gücümüz yetmiyor. 3 Çöp konteyneri alamadığım gibi asfaltımda atılmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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