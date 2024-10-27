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Muhtarlar Günü Programı Talas'ta

Muhtarlar Günü Programı Talas\'ta

Talas'ta düzenlenen Muhtarlar Günü programında muhtarların önemi vurgulandı.

27.10.2024 11:48
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esma Hatun Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Dönmez, muhtarların ülkenin yönetim sisteminde son derece önemli bir işlevinin olduğunu belirtti.

Yalçın da muhtarlarla seçimden bu yana 11 kez bir araya geldiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından muhtarlarla karşılıklı değerlendirme yapıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kılıç ile başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

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