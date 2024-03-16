İBB Başkanı İmamoğlu, Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftar yemeğinde muhtarlar ile buluştu. İmamoğlu, "Muhtarlık makamı demokratik sistemin temelidir ve bütün bir sistem bu temel üzerine inşa edilir oradan başlar. Muhtarlar vatandaşın dert ortağıdır idarenin ise çözüm ortağıdır. Biz bugüne kadar bu anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Seçilmişlere olan saygıdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar yemeğinde muhtarlarla bir araya geldi. İftar öncesi konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"GÖREV SÜRECİMİZ BOYUNCA GERÇEKTEN CİDDİ DEMOKRASİ SINAVLARINA TABİ OLDUK"

"Sizlerle iftar yapmanın elbette mutluluğunu yaşıyorum. Sizleri, her birinizi içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum orucumuz mübarek olsun. Ramazan ayımız inşallah umduğumuz gibi geçsin. Bugünlere gelene dek büyük demokrasi mücadeleleri verdik hep birlikte. Görev sürecimiz boyunca gerçekten ciddi demokrasi sınavlarına tabi olduk. Bunu sizlerle paylaşmanın elbette özel bir önemi var. Çünkü sizin makamlarınız demokrasinin başlangıç noktasıdır. Muhtarlık makamı demokratik sistemin temelidir ve bütün bir sistem bu temel üzerine aslında inşa edilir oradan başlar ve yukarıya doğru devam eder. Sizler bütün bir sistemin üzerine inşa edildiği değerli bir makamdasınız. Muhtarlar vatandaşın dert ortağıdır idarenin ise çözüm ortağıdır. Biz bugüne kadar tam da bu söylediğim anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Biz seçilmişlere olan saygıdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki içine değerli muhtarlarımızın katılmadığı hiçbir projede yeterli başarı elde edilemez. Benim bu söylediklerime benzer şeyleri bizden önceki yöneticiler de söylemiş olabilir. Ama açık ve net söyleyeyim hani derler ya 'aynası iştir kişinin lafa bakılmaz' onun için bu anlayışla biz ne işler yapmışız onu biraz da kısa olarak size hatırlatmak isterim.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ MALZEMELERİ SİZİN İÇİN TEMİN ETME GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Her şeyden önce bütün muhtarlarımızla iş birliğini güçlendirmek için İBB tarihinde ilk kez Muhtarlık Daire Başkanlığını hep birlikte kurduk ve tesis ettik. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız belediyeyle, muhtarlar arasındaki ilişkiyi kurumsallaştırmak adına çok önemli bir yapılanma oluştur. Muhtarlık işleri Dairesinin mahallelerdeki etkinliğini ve kapasitesini arttırmak amacıyla sizlerle birlikte verdiğimiz büyük çabaların sonucunda üç şube müdürlüğü daha kurduk daha etkili çalışmak adına. Avrupa, Anadolu yakası, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü bir de Muhtarlıkla Destek Hiizmetleri Şube Müdürlüğünü oluşturduk. Daire başkanlığımızın organizasyonunu bu müdürlükler üzerinden yapılandırıyoruz. Bu da açıkçası muhtarlarımıza daha fazla bütçe ve insan kaynağı ayırmak daha fazla hizmet sunmak anlamına geliyor. Daire başkanlığı kurulmasının ardından ilk iş olarak tüm muhtarlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri de tespit ederek hep birlikte dağıtımını gerçekleştirdik. Açık söyleyeyim üç yıldır muhtarlığınızda en çok ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri sizin için temin etme gayreti içerisindeyiz.

"MUHTARA SAYGI DUYANA MUHTAR SÖZÜ DİNLEYENE OY VERİRSENİZ SİZİN MAKAMLARINIZA DA FAYDA GELİR, BOLLUK GELİR, BEREKET GELİR"

Yeni dönemimizde hem bizim hem de siz değerli muhtarlarımızın memnuniyet duyduğu, desteklerimizi daha da güçlendirerek elbette devam etmek istiyoruz. Kıymetli Muhtarlarımız, Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran, sosyal desteklerin dağıtımı konusunda da gerçekten siyaset üstü bir anlayışla, muhtarlar ile iş birliği içerisinde çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. 2023 yılı itibariyle yine faturaları ilçe belediyeleri tarafından ödenmeyen muhtarlıklarımızın bir kısım faturalarını ödemeyi de biz üzerimize aldık ve bunu ödemeye başladık. Muhtarlık makamı bizim felsefemizde demokrasi anlayışımızda çok önemli bir yerde duruyor bunu bilin. Geçtiğimiz beş yılda buna uygun işler yaptık. Bunu büyükşehir belediyesine geldikten sonra karar vermedik. Bu bizim ruhumuzda var. İlçe belediye başkanıyken de birlikte çalışmaktan keyif aldığım muhtarlarımızla bu anlamda bu dönemde de bir arada olduk. Her gittiğimiz yerde muhtarlarımızla birlikte açık ve net söyleyeyim karar almanın keyfini yaşadım. Onun için bundan sonra da daha fazlasını yapacağız ortak masalar kuracağız. Sorunları dinleyeceğiz onlarla birlikte çözümler üreteceğiz. Doğruları yapacağımızı ve sizin makamlarınızı güçlendireceğimizden emin olun. Muhtara saygı duyana muhtar sözü dinleyene oy verirseniz sizi makamlarınıza da fayda gelir, bolluk gelir, bereket gelir. Tabii yeniden muhtar adayı olanlara başarılar, aday olmamayı tercih edenlere de tabii ki verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerimi borç biliyorum. Bu süreçte kaybettiğimiz muhtarlarımız oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah hepimize ramazan ayının bolluk, bereket getirmesini, birbirimizi sevmeyi, saymayı, birlikte olabilmeyi başaran insanlar olmamızı sağlamasını diliyorum. Yaradan'a böyle dua ediyorum. Hepinize başarılar dilerim. Orucunuz kabul olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum"