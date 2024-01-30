Mülteci çocuklara dikkat çekmek için İngiltere'den Hindistan'a gitmek üzere yola çıktılar...Tom ve Ben'den Muş'ta gülümseten diyalog
Mülteci çocuklar için pedal çeviren gönüllülere Muş'ta sıcak karşılama
MUŞ - İngiltere'den Hindistan'a gitmek üzere 15 Eylül'de mülteci çocuklara dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Tom Sutton ve Ben Tidy, 5 bin kilometrelik yolculuklarının ardından Muş'a ulaştı.
İngiltere'den mülteci çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla pedal çevirerek Hindistan'a gitme kararı alan Tom ve Ben, etkileyici bir yolculuğun ardından Muş'a ulaştı. 5 ay boyunca pedal çevirerek yaklaşık 5 bin kilometrelik mesafeyi kat eden gönüllüler, konakladıkları Muş'ta halk tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.
Muş'ta gerçekleştirdikleri konaklama sırasında Tom ve arkadaşı, mülteci çocuklar için farkındalık oluşturmayı ve yardımseverlik bilincini artırmayı amaçladıklarını anlattı. Muşluların ilgisi ve desteğiyle güçlenen bu anlamlı girişim, uluslararası dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını ön plana çıkararak toplumsal duyarlılığı arttırdı. Çay ocağında bulunan sobanın etrafında vatandaşlarla anlaşmaya çalışan gönüllü arkadaşlar, limonlu çay ikramını geri çevirmedi. Limonlu çayı çok beğendiklerini el işaretleri ile anlatan gönüllüler, bir gün dinlendikten sonra tekrar yola koyulacaklar.
Tom Sutton, mülteci çocuklar için 15 Eylül'de İngiltere'den Hindistan'a doğru yolla çıktıklarını söyledi.
Gönüllülere kahvede çay ısmarlayan vatandaşlardan Fevzi Bingöl ise "İngiltere'den iki gönüllü, mülteci çocuklar için yola çıkmış. İngiltere'den Hindistan'a kadar mülteci çocuklar için pedal çeviren bu iki arkadaş Muş'ta konakladı. Biz de onları misafir ederek limonlu çay ikram ettik. Bu arkadaşları buradan Hindistan'a hoşlukla yolcu etmek istiyoruz" dedi.
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