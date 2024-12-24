PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

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Suriye Milli Ordusunun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

24.12.2024 17:17  Güncelleme: 17:58
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/ YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

HAİNLER BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'in El-Tajnid Caddesi'nde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını aktardı. Saldırıyla birlikte çevrede araçlarda da yangın çıkarken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YENİDEN HAREKETE Mİ GEÇTİ?

Ayrıca, örgüt unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ

Dün gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği sızma girişimi Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonla son anda engellenirken, teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi. Sızma girişimine ilişkin görüntüleri paylaşan terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarından "Münbiç düştü", "YPG Münbiç'e girdi" gibi paylaşımlar yapıldığı görülürken mesajların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu'nun bölgede hakimiyeti elinde tuttuğuna ve sızma girişiminin başarıyla püskürtüldüğüne dair görüntüler servis edildi. Dün gece etkisiz hale getirilen YPG/PKK'lı sayısının ise 16 civarında olduğu kaydedildi.

KAÇARKEN HER YERE BOMBA TUZAKLAMIŞLAR

Öte yandan Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinin Münbiç'i ele geçirmesinin ardından şehirden kaçan PKK/YPG'li teröristlerin sivillerin yaşadığı her yere bomba yerleştirdiği ortaya çıktı. Şehir merkezi ve köylerde arama tarama faaliyetlerini sürdüren SMO güçleri, bir çok bomba düzeneği buldu. Köylerin içlerine kadar bomba tuzaklayan teröristlerin sivilleri de katletmeye çalıştığı ortaya çıktı. Demir kafes ve çuvalların içerisine toprak doldurularak yapılan ve genellikle kontrol noktalarında kullanılan bariyerlerdeki düzenek SMO güçlerini de şaşkına çevirdi. Uzaktan kumanda ile patlatmak için toprağın içerisine düzenek kuran teröristler amaçlarına ulaşamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

PKK\'lı hainler Münbiç\'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    k K nickli oe şuan bayram yapıyordur bu haberi duyunca pç 0 0 Yanıtla
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