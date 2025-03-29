Münih'te Türkiye'deki Antidemokratik Uygulamalara Protesto - Son Dakika
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Münih'te Türkiye'deki Antidemokratik Uygulamalara Protesto

Almanya'nın Münih kentinde yüzlerce kişi, Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları ve muhalefete yönelik baskıları protesto etti. CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, mitingde konuşarak tutuklamalara ve baskılara karşı direnişi savundu.

29.03.2025 23:19  Güncelleme: 23:21
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın Münih kentinde yüzlerce kişi, Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları protesto etmek için bir araya geldi. Mitingde, özellikle son dönemde muhalefete yönelik artan baskılar ve tutuklamalar kınandı.

CHP Münih Birliği Başkanı Gönül Fidan, Münih'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok ilçe belediye başkanının uydurma soruşturmalarla tutuklandığını belirtti.

Fidan, "Türkiye'de antidemokratik uygulamalara karşı direnen gençlerimiz ve halkımız tutuklanıyor, günlerce gözaltında tutulup işkence görüyor. AKP iktidarı halkın iradesine karşı güç kullanarak milletin yerine karar vermek istiyor. Bu bir siyasi darbedir" ifadelerini kullandı.

Milletin iradesini gasp etmeye çalışan zihniyetin Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını söyleyen Fidan, "Cumhuriyet'e, demokrasiye ve halkın iradesine karşı yapılan bu operasyonlara sessiz kalmayacağız. Buradan, Münih'ten haykırıyoruz, tutuklanan, içeride tutulan herkese selam olsun" dedi.

Mitingde sık sık "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir", "Hep beraber direneceğiz, dayanışmayla kazanacağız" sloganları atıldı. Katılımcılar, Türkiye'deki demokratik değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Münih'te Türkiye'deki Antidemokratik Uygulamalara Protesto - Son Dakika

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