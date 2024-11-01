Klasik Türk musikisinin usta ismi Münir Nurettin Selçuk'un kaynağından ilham alan Timur Selçuk'un eserlerinden oluşan "Babamın Şarkıları" konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
AKM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 20.30'da gerçekleştirilecek konserde, geçmişten gelen şarkıları baleyle yorumlayan Mercan Selçuk Dans Topluluğu sahnede olacak.
Topluluk, "Babamın Şarkıları" adıyla Timur Selçuk'un klasikleşmiş şarkılarını, dans ve performanslarla harmanlayarak beğeniye sunacak.
Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.
Son Dakika › Güncel › Münir Nurettin Selçuk Anısına Konser - Son Dakika
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